REPORTAAŽ | Ursula von der Leyen Narvas: Kreenholmi oli imeline külastada, sealt on pärit minu lapsepõlve muinaslood

Mõjuvõimsat poliitikut oli sihipäraselt kaema tulnud umbes viisteist narvalast. Üks noormees tõdes, et on tõesti kuidagi vähe inimesi. „Ju siis narvalased ei ole kursis, et selline inimene siia tuleb,“ märkis ta. „Äkki narvalased vaatavad praegu kodus telekast Putinit,“ oletas ta veel, suu muigel.