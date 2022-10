Kuid olulisem on üldisem eesmärk, millele osutab just infooperatsiooni olemasolu. Nimelt on Vene Föderatsioon (VF) otsustanud pärast nelja uue oblasti lisamist mängida rahutuvi. Selle taga on väga kaine kalkulatsioon. Saades väga hästi aru, et mobilisatsiooni mõju saaks vähegi korraliku väljaõppe puhul ilmneda alles paari kuu pärast, on VF-il vaja võita aega.