RAAMATUBLOGI: Miks kanaarilind lonkab?

Gardner on klassika. Hea lihtne lugemine... Nii võrd kuivõrd... Sest kanaarilinnu juhtumis lähevad asjad pisut segaseks, et miks tiivuline ühel hetkel lombakaks muutus ning selle põhjal suuri järeldusi teha...

Aga advokaat Perry Masoni ning tema sõprade ja samas ka abiliste jaoks ei ole miski võimatu. Seekord, tõsi, lähevad asjad ärevaks. Ei, mitte seetõttu, et Masonil oleks probleeme ühe neiu mõrvasüüdistusest vabastamiseks, vaid et aeg surub takka. Masoni sekretär ja nagu selgub ka elukaaslane Della Street on tellinud ümbermaailmareisi kahele ning kogu küsimus on selles, kas jõutakse laevale või mitte.