Mait Raava: elame turumajanduses. Eetilise ja asjatundliku rahvasaadiku tasu alaku 11 000 eurost

Ajakirjanik Urmo Soonvald avas oma hiljutises arvamusloos (EPL 5.10) arutelu, milleks aeg oli ammu küps – küsimuse riigikogu kvaliteedist. Arvestades, et riigikogu sai äsja 30-aastaseks, on igati õige aeg peeglisse vaadata ja eneselt küsida, kuidas me küll jõudsime selliste oma ala tippude nagu Ülo Nugise, Uno Mereste, Mati Hindi ja Endel Lippmaa juurest olukorda, kus Eesti inimeste elu üle otsustavad valdavalt vähekompetentsed inimesed. Kuigi ka praegu on riigikogus valdkonna tipptegijaid, nagu dr Hele Everaus, Mihhail Lotman jt, on neid liialt napilt.