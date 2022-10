Eesti kunstiakadeemia (EKA) eeldas eelarvet tehes, et tänavu tõuseb soojusenergia hind umbes 65% ja elektri hind 35%. Aga see eelarve sai kaheksa kuuga otsa. „Aasta lõpuks prognoosime ülekulu 162 000 eurot,“ ütles kunstiakadeemia finants- ja haldusdirektor Andres Tammsaar. Oktoobri alguse seisuga on elektrile ja soojusele kulunud 1,53 korda rohkem kui mullu. EKA õppehoone kommunaalkulud on sel aastal kokku 433 000 eurot.