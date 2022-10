FAKTIKONTROLL | Valeinfo jagamise eest ei hakata inimeste PayPali kontodelt raha võtma

Paypal võttis nimetatud kasutustingimuse üsna kohe tagasi ja märkis, et tegemist oli eksitusega - inimestelt valeinfo levitamise eest ettevõte mingeid summasid siiski nõudma ei hakka. Kuid see ei peatanud valeinfo levitajaid ja sotsiaalmeedia on tänaseni täis väiteid, et PayPal võtab omaalgatuslikult kasutajate kontodelt „karistuseks“ raha.

Mida väidetakse?

Niisiis on keskne väide see, et kõik, kellel on PayPal ja kes jagavad infot, mille faktikontroll on valeks märkinud, maksavad PayPalile 2500 dollari suurust trahvi. Kuidas PayPal peaks teadma, et nende kasutaja on valeinfot jaganud, pole täpsustatud.