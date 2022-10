JUHTKIRI | Peaksime Ukraina põgenikest rohkem teadma

See valmistab pettumust, kuid on ootuspärane. Vähem ootuspärane on aga Eesti võimude ükskõikne suhtumine siia jõudnud põgenikesse. Oleme varem kirjutanud, et selleks et saada Ukraina lapsele Tallinnasse koolikoht, tuleb helistada kellelegi müstilisele Annikale, kes ei võta peaaegu kunagi toru. Meie riigiasutused teavad väga umbkaudselt isegi seda, kui palju Ukraina lapsi koolis ei käi. See tähendab, et teada saamiseks ei pingutatagi eriti.