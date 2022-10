RAAMATUBLOGI: Skane, Rootsi Midsomer ja Vinston ilma W-ta

Raamatus on õdusust ja huumorit ning mõrvad pole loomalikud vaid leidlikud. De la Motte sõnul ei astunud nad piiridest üle ja jäid inimlikuks. Ent kus on piir? „Ohvril võib pea maha raiuda, see on igati normaalne, aga mõrvar ei tohi pead koju viia ja külmkappi panna, vaat see on piir,“ selgitas de la Motte.