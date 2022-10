FAKTIKONTROLL | Kas Martin Helmel on õigus, et Eesti elektri nõudluse saaks kaetud kodumaise tootmisega?

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond avaldas 2. oktoobril oma veebilehel üleskutse liituda 16. oktoobril nende meeleavaldusega, et nõuda elektri hinna langetamist. Üleskutses on väidetud, et „Erakonna hinnangul on võimalik Eestis müüa elektrit hinnaga umbes 3 senti kWh kohta.“ Eesti Päevalehes on juba varasemalt ilmunud faktikontroll elektri võimaliku madalaima hinna kohta, mida saad lugeda siit.

Üleskutse osana on aga Martin Helme väitnud lisaks, et: „Pole mingit põhjust leppida sellega, et elektri hind on Eestis üks Euroopa kõrgemaid. [--] Meie riigis ei ole elektri puudujääki ja me ei pea elektrit mujalt kalli hinnaga juurde ostma. Tänu põlevkivile on meie riigil energeetiline sõltumatus ja Narva elektrijaamadest ning päikese- ja tuuleparkidest piisab riigi elektri nõudluse katmiseks.

KONTROLL:

Kontrollime Helme tsitaadist kahte väidet: esiteks, kas Eesti tarbijate makstav elektri hind on hetkel tõepoolest üks kõrgemaid Euroopas, ning teiseks, kas Eesti ressurssidest piisab riigi elektrinõudluse katmiseks?

Kas Eesti tarbijate makstav elektri hind on Euroopa üks kõrgemaid?

Varasemalt oleme juba kontrollinud elektrihinna kiire tõusu teemat võrreldes meie lõunanaabritega.

Selle aasta kaheksa kuu (jaanuar-august) jooksul on Eurostati andmete alusel tarbija makstav elektri hind palju varieerunud, kuid Euroopa hindade esiviisikus vahetavad kohti Türgi, Belgia, Itaalia, Norra ja Eesti. Seega on Eesti hinnad võrreldes Euroopaga tõesti ühed kõrgemad.

Kas Eesti tootmisvõimekusest piisab elektrinõudluse katmiseks?

Et teada, kas Eesti toodab piisavalt palju elektrit, on vaja võrrelda tarbimist tipphetkel Eesti suurima üheaegse tootmisvõimekusega. Eleringi 2021. aasta varustuskindluse aruande kohaselt oli 2020/21. aasta talve maksimaalne tipukoormus 1570 MW, mis lähenes kõigi aegade kõrgeimale mõõdetud koormusele 1587 MW. 2022. aasta tipukoormuseks on ennustatud 1502 MW.