EESTLANE USA KÕRBEST | Iga riigi nõrgim lüli on tema elanike aju ehk mis on ühist EKRE-l, Trumpil ja Putinil?

Putini meisterdatud suurim koll on välismaalased, täpsemalt välisagendid. Välisagendid on seejuures defineeritud mitte kodakondsuse, vaid ideede põhjal. Seega, kui mõnel venelasel on „välismaised“ ideed, siis on ta koll ja tuleb ühiskonnast kas vaimselt või füüsiliselt eemaldada. Selline peen narratiiv annab võimaluse kellestki hoobilt välismaalane teha ja kui kellelegi on juba nn välismaalase või välisagendi tempel otsaette löödud, saavad kaasmaalased kohe aru, et tegemist on vaenlase, aga mitte venelasega.