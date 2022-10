JUHTKIRI | Algas võitlus „ei oska öelda“ valijate pärast

Endine nr 2, Keskerakond paistab peata olevat. Jüri Ratas tantsib, aga Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid käis välja erakonna tuntud, „tasuta“ stiilis ettepaneku, mis kaldub absurdi: tuleb luua tasuta elektripakett, mis kataks poole keskmise kodu tarbimisest, mis on u 130 kWh kuus.

Praegu on vähemalt kolm erakonda teinud oma kampaanias suure panuse elektrile: kolmesendise elektri EKRE, tasuta elektri Keskerakond ja meile universaalteenuse toonud Isamaa. Kas neil õnnestub elektri hinna najal edukalt valimisteni sõita? Näiteks pühapäeval polnud mitte üksikute tundide, vaid terve päeva keskmine hind alla universaalteenuse hinna. Aga eriti EKRE-le oleks kasulik, kui elektri börsihind püsiks kõrge vähemalt valimisteni.

Erakondade praeguseid reitinguid vaadates tuleb öelda, et „ei oska öelda“ inimeste protsent on suur. Neid on Kantar Emori andmetel u 30%. Ajalugu on näidanud, et valimiste-eelseteks nädalateks väheneb nende inimeste hulk vähemalt poole võrra.

Loodame, et valimiskampaania kujuneb siiski mitmekesisemaks kui ainult EKRE ja Reformierakonna vaheline solvangute pildumine.

EKRE edu võti on suur (mis tahes põhjusel) hirmu, ebaõiglust, rahulolematust, raskusi, solvumist jms tundvate inimeste hulk. Reformierakonna ja mitme teisegi partei valijad aga on pigem inimesed, kes ei tunne oma eksistentsi sügavalt ohustatuna. Nende erakondade edu võti on mitte lasta liiga paljudel praegustel „ei oska öelda“ inimestel populistide õnge minna.

Ent nii meil kui ka mujal on nn peavooluparteid populistidele vasturohu leidmisega hädas. Ajaloolase Ian Buruma arvates sellepärast, et nad armastavad näidata oma üleolekut ja pidada moraaliloenguid neile, kes pole haritud ega jõukad. Loodame, et ees seisev valimiskampaania kujuneb mitmekesisemaks ega ole ainult EKRE ja Reformierakonna vaheline solvangute pildumine, mille tagajärg on ühiskonna veelgi suurem polariseerumine.

Kaja Kallas, Reformierakonna esimees, laupäeval erakonna volikogul peetud kõnes Putinistide jaoks on vägivald vastus ja lahendus kõigile küsimustele, nende maailmas kehtib moto: kes ei taha kuulda võtta, peab tunda saama. Paraku toetab seda maailmavaadet suurem osa mitte ainult Venemaa rahvast, aga ka näiteks Mart Helme, kes korduvalt on just seda kasvatusmeetodit meile kõigile meelde tuletanud. [---] Ärgem tehkem endale mingeid illusioone – EKRE reedab võimule tulles koos Ukrainaga Eesti tuleviku.

Martin Helme, EKRE esimees, pühapäevasel miitingul peetud kihutuskõnes Kaja Kallas avas meile oma sassis peas olevat väärastunud fantaasiamaailma, väites, et meie tahame Eesti viia tagasi koopasse. Noh, sõbrad: meie koopas saab olema soe, saab olema valge, kõigil on kõht täis. Meie koopas saab olema turvaline ja me kõik räägime eesti keeles. Tema pakub inimestele elu koopas, kus on külm, kus on pime, kus on nälg, kus inimesi hoitakse kuulekana pideva sõjajutuga ja kuhu tuleb lakkamatult sisse võõraid ja vaenulikke inimesi.