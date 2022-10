PROOVISÕIT | Jalutuskäik kolme daamiga ehk Kuidas valida kompaktmaasturit

Keskmise suurusega linnamaasturist on alla kümne aastaga saanud eduka keskklassi sümbol. Sel on universaalist enamasti mängulisem disain, kõrgem isteasend, küllalt ruumikas ja mitmeti ümber sätitav sõitjateruum ning neljaratta- ehk nelikvedu loob tunde, et tegu on turvalise(ma) sõidukiga. Maasturitaolised sõidukid on välja suretanud mahturite ja universaalide segmendi ning pereautot valides ei teki küsimustki, mida võtta. Suur pere ei pea sõitma igava väikebussiga, kui saab end suruda kuue- või seitsmekohalisse kõrgendatud autosse.