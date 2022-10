Möödunud aastal juhtus lastega näiteks kuus õnnetust, mis kuulusid paragrahvi alla „surma põhjustamine ettevaatamatusest“. Tänavu on selliseid õnnetusi olnud viis. 2019. ja 2020. aastal aga vastavalt üks ja kaks. Need on juhtumid, millest enamik on jõudnud ka kohtuotsuseni.