RAAMATUBLOGI: „Pikk ergas jõgi“ – krimiromaan, mida peab lugema

Kui 528. lehekülg loetud, tuleb tunnistada, et iga lause, lõik, lehekülg ses raamatus on oma eksistentsi väärt. Ei midagi ülearust, ei midagi puudu. Või siiski... Romaani eestikeelne pealkiri võinuks olla otsesemas tõlkes. „Long bright river“ ehk „Pikk helge jõgi“, sest kummalisel kombel on lugu ühtaegu nii karm kui helge.

„Pikk ergas(helge) jõgi“ on kauplustes paigutatud krimiromaanide riiulile ja määratletud kui psühhothrillerit. Mis on ühest küljest õige, aga teisalt väheütlev. Raamat on palju enamat, ka perekonnadraama ja linnastumise sotsiaalseid probleeme käsitlev teos, samas naistekas või ilukirjanduslik eneseabiõpik.

Autor alustas romaani kümme aastat enne selle lõplikku valmimist, kui palus fotograafil minna Philadephia linnaosa Kensingtoni jäädvustama uimastitarbimise tagajärgi. See, mida Moore piltidel nägi, polnud üllatav, kuid õõvastav. Järgnes tõsisem uuring, intervjuud ja lõpuks raamat, mis on sõnakunsti vormitud reaalsus.

Kensingtonis surevad prostituudid. Üledoosi tagajärjel. Või siiski... Enamus politseinikest lepib lihtsa lahendusega, sest pole ju vahet, kuidas need, kes peavad niikuinii õige pea teise ilma minema, sinna siirduvad. Michaela „Mickey“ Fitzpatrick, patrullohvitser, lihtsate lahendustega paraku ei lepi, sest tal on oma rist kanda. Ta tahab näha igat laipa, kuigi vaatab seda hirmuga – äkki on seekordne ohver tema noorem õde Kacey, heroiinisõltlane ja prostituut, keda pole nähtud enam kui kuu. Esimene hingusele läinu pole õnneks Kacey,pole teinegi, kuid Mickey näeb mustrit – tegu pole üledoosist tingitud surma, vaid tapatööga. Kensingtonis tegutseb sarimõrvar.