FAKTIKONTROLL | Kas Balti riikidel ja Soomel on selleks talveks piisavalt gaasi varutud, nagu väidab Riina Sikkut?

KONTROLL | Kontrolliks vaatame, kui suur on Baltikumi ning Soome piirkonna gaasi tarbimise määr. Alates 2020. aastast toimib Eesti, Läti ja Soome vahel ühine gaasiturg läbi Balticconnector maagaasijuhtme.

Lisaks on läbi Läti olemas ühendus Leedus asuva Klaipeda LNG jaamaga ning selle aasta mais valmis Leedut ja Poolat ühendav gaasiühendus nimega GIPL, mis võimaldab ühendada Balti riikide ja Soome gaasiturg ülejäänud Euroopaga, tagades seeläbi sõltumatus Vene gaasist. (Vaata lähemalt Eleringi kodulehelt .)

Faktikontroll küsis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt (MKM), kui suured on Balti riikide ja Soome ennustatud tarbimine ning füüsiline tarnevõime. MKMi energiaturgude valdkonnajuhi Rein Vaksa sõnul põhineb tarbimise hinnang regiooni riikide süsteemihaldurite antud tagasisidel. Eestis haldab gaasivõrku Elering AS, kelle andmetel on ennustatud tarbimine Balti riikides ja Soomes perioodil tänavu juunist 2023. aasta maikuuni kokku ca 48 teravatt-tundi (TWh). Selle tarbimismahu sisse kuulub ka nüüd Leeduga ühendatud Poola suunduv gaasitarne.