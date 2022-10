Julgelt öeldes – see on uus, uue välis- ja sisepoliitikaga Euroopa Liit. Venemaa poolt võetuna tõdeb selle välisminister Lavrov juba iga päev, et Moskva huvide ja tegevuse geograafia on muutunud ehk siis neist on saanud – seda otse välja ütlemata - Aasia ja Aafrika riik. Ladina-Ameerikat esialgu ei lisata, sest sealne protsess seisab pigem paigal kui edeneb kas siia või sinna.