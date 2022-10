EMO arsti vastulöök Irja Lutsarile: saage aru, EMO on umbes, meile ei mahu rohkem

EMO on unikaalne koht. Ükski teine tervishoiusüsteemi osa ei sõltu samal määral kõikide teiste struktuuride toimimisest kui EMO. Perearstid ja tervisekeskused, haigla eriarstiabi osakonnad, hospiits ja õendusabiosakonnad, palliatiivraviüksused, konsultatiivsed polikliinikud, õnnetusjuhtumid, ootamatu jäide tänavatel, liiklustraumad – kui on kusagil probleem, mõjub see koheselt EMO koormusele.