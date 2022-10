Roberts Rasums: need pole paljalt suurepärased lääne suurtükid, mis Ukrainat aitavad, vaid ka kaks kaasnevat tugevust

Venemaa ei ole midagi ära visanud – kasutusvalmis oli tal umbes 4500 suurtükki, kuid lisaks veel 23 000 mitmesugust suurtükki reservis. See tähendab, et Vene Föderatsiooni suurtükivägi on ühtaegu nii muuseum kui ka kaasaegsete relvade kogum. 21. sajandile vastavate relvasüsteemide arv on aga suhteliselt väike: sõja alguses umbes 300 mitmelasulist raketisüsteemi Smertš ja ja 320 päris kaasaegset iseliikuvat haubitsat Msta-SM.