Esimees Mao jälgedes. Xi naudib pärast viimaste rivaalide kõrvaldamist Hiina komparteis ainuvõimu

Laupäeval selgus, et Xi on saatnud pensionile peaminister Li Keqiangi ja reformimeelseid esindava Wang Yangi ning täitnud poliitbüroo alalise komitee endale lojaalsete isikutega. Riigi tähtsaim valitsusorgan on aastakümneid tegutsenud kollektiivse juhtimise alusel. Pühapäeval teatati lõpuks ametlikult, et Xi alustab parteijuhi ja seega ka Hiina presidendina kolmandat ametiaega, nagu oli aastaid oletatud.