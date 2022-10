INTERVJUU | Prantsusmaa välisminister: meie tarnitud suurtükid aitavad Vene vägesid taganema sundida

Venemaa agressiooni algusest seisab Prantsusmaa Ukraina kõrval. Meie solidaarsus Ukraina valitsuse ja rahvaga on üheselt mõistetav. Koos liitlaste ja partneritega anname Ukrainale ulatuslikku sõjalist abi, võimaldamaks tal kasutada seaduslikku õigust kaitsta oma suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Meie abi on märkimisväärne: raskerelvastus, soomukid, tankitõrjeraketid, laskemoon. Üsna pea tugevdame Ukrainat ka õhutõrjerelvade ja raketiheitjatega. See toetus on vastuseks Ukraina valitsuse väljendatud vajadustele. Ukrainlased hindavad meie toetust, see on tõhus ja muudab kohapealset olukorda. Näiteks on meie tarnitud Caesari suurtükid sundinud Vene vägesid taganema paljudelt strateegilistelt positsioonidelt, ka hiljuti Hersoni lähedalt.