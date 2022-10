SÕJARAPORT | Igor Taro: ränkraskelt Bahmuti suunalt tulevad kauaoodatud lootustandvad uudised

Bahmutis endas on jäänud paigale veel 15 000 elanikku, kellel pole elektrit, vett ega keskkütet, lisaks on tugev pommirahe. Ukraina võimud on palunud inimestel evakueeruda, aga kus sa sellega. Ka Tšornobõli tuumajaama avarii piirkonnas elasid osad inimesed aastakümneid edasi – kodutunne on ikka nii tugev.