See, et treenerid tahavad, et noored pääseksid kindlasti poodiumile ja treeniksid üksnes saavutuste nimel, on pannud noori spordile käega lööma. Oma lugu jagavad kolm noort naist, kes otsustasid treenerite liigse survestamise tõttu spordiga lõpparve teha.