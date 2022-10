SÕJARAPORT | Teet Kalmus: USA asus venelastega rääkima jõu keeles. Wagnerlaste seast tõuseb nurinat

Venemaa meeleheitest annab märku ka see, et nüüd on taas hakatud rääkima müstilistest biolaboritest Ukrainas ja eks paistab, kas mängu tuuakse taas ka linnud kui biorelvad. Uppuja pidavat haarama ka hanesulest. Ukrainas viis aga KMIS ajavahemikul 21.10 kuni 23.10 läbi uuringu, millest selgus, et 86% ukrainlastest on läbirääkimiste vastu, kus Venemaa saaks jätta enda kontrolli alla okupeeritud territooriumid. Arvatavasti poleks aga neil midagi USA poolt tulnud läbirääkimiste plaani kohta, mis pidavat koosnema kahest punktist: Venemaa lahkub Ukrainast täielikult ja maksab kuni triljon dollarit reparatsioone.