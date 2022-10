INTERVJUU | Nothing But Thieves: kui me poleks sõpradena bändi toimima saanud, oleksime kohutavad muusikud

Nothing But Thieves (NBT) on võimsa energiaga elektroroki kvintett. Midagi teevad Essexi kutid igatahes õigesti, sest bändi lugudel on YouTube’is miljoneid vaatamisi ja kaks viimast plaati on jõudnud Suurbritannia albumiedetabelite tippu. Royal Bloodi, Foalsi ja Arcade Fire’i moodi suudavad nad kombineerida roki, popi ja elektroonika huvitavaks eksperimentaalseks tervikuks.