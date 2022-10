VENE PILK | Olga Štraube: Vene teler ja Eesti külmkapp on sõjas

Mõne päeva eest avaldas tol hetkel Ukrainas viibinud Vene Delfi toimetuse kolleeg oma Facebooki seinal fotod Ukraina kodust, mille on rüüstanud Vene sõdurid. Ta avaldas kõigest pildid, ilma kommentaarideta, kuid need pildid ütlesid rohkem, kui sõnad suudaksid öelda. Piltidelt on näha lihtne telliskividest elamu, mille seintele on Vene sõdurid sodinud kirjad „Siin elas fašist“, „Surm fašismile“, „Venemaa tahab rahu“, „Ukrainale rahu“ jne.