Putin: Ukrainas on tegelik vaenlane Lääne hegemoonia ja tühistamiskultuur, tuumarelvadega ähvardab ainult Lääs

Lääne kritiseerimiseks kasutas Putin muu hulgas ka Aleksandr Solženitsõni tsitaati, kus too kurtis lääneriikide üleolekutunde üle. Nagu korduvalt varemgi, lahkas president pikemalt liberaalse „tühistamiskultuuri“ teemat ja kaebas nähtavasti irooniat tajumata, et Läänes soovitakse ebameeldivaid kultuure ja kultuuriilminguid hävitada. Sellise suhtumise vastu olevat tema sõnul seisnud juba kirjanik Fjodor Dostojevski, kelle sõnul viib piiramatu vabadus piiramatu despootiani. Ta kinnitas seejuures solidaarsust islamiga, kuna see seisab kristlusega sarnaste väärtuste eest.



Edasises tiraadis tõi Putin näiteks „sooideoloogia“ levitamise, Iraani kindrali Qassem Suleymani tapmise kui selle, et Ungari poliitikute katsed Euroopa juhtimisel kristlikke väärtusi juurutada olevat tema sõnul tagasi tõrjutud. „Keegi ei dikteeri meie riigile, millist poliitilist süsteemi me peame ehitama,“ lubas Putin ameeriklastele vastu seista. „Lääs peab hegemoonia kehtestamise katsete eest maksma ja see hind läheb üha kõrgemaks.“