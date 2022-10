FAKTIKONTROLL | USA ametkond ei lisa Eesti vaktsineerimiskavasse koroonavaktsiini

Aluse tema jutule andis tõsisasi, et organisatsioon arutas COVID-vaktsiini soovituslikku vaktsineerimiskavasse lisamist. „Neljapäeval hääletab CDC sõltumatu nõuandekomitee (Advisory Committee on Immunization Practices - ACIP) ajakohastatud laste vaktsineerimiskava üle. Osariigid koostavad koolilaste vaktsineerimiseks vajalikud reeglid, mitte ACIP või CDC,“ vastas CDC Tucker Carlsonile Twitteris.

CDC on USAs tegutsev ametkond ning selle otsused või nõudmised, ei mängi Eestis mitte mingit seadusandlikku rolli. Sellegipoolest, levib nende otsuste põhjal tekkinud valeinfo ka siinpool ookeani.

Facebookis jagas USA ametkonna punkte kasutaja, kelle postitus on tänaseks kogunud üle 11 000 vaatamise ja pea 200 jagamist.

Mida väidetakse?

Postituses seisab, et CDC-l on plaan teha COVID-19 vastane vaktsiin laste immuniseerimiskava üheks osaks. Ja seda juba „täna või homme“.

Postitaja sõnul on tegemist kriminaalse ja absurdse otsusega, sest ennetavate ravimite ohutus peab olema samal tasemel nende ravimitega, mida kasutame haiguste ravimisel.

„Vaktsiinide kasutusloa saamiseks vajalikud prekliinilised ja kliinilised uuringud peavad vastama samasugustele standarditele mis tavaravimitel. Hetkel see nii ei ole,“ seisab postituses.

Kuidas on tegelikult?

Esmalt tasub selgeks teha, et Eestis ei eksisteeri sellist asja nagu laste immuniseerimiskava. On üldine immuniseerimiskava, mis on ära kaardistanud vajalikud vaktsiinid erinevates eluaastates. Immuniseerimiskava alusel võimaldatakse Eesti haigekassa rahastusel Eesti elanikele – nii täiskasvanutele kui lastele – vaktsiine tasuta. Vaktsineerimine ise on vabatahtlik.

Praegu ei ole Eestil plaanis lisada COVID-19 vastast vaktsiini ametlikku vaktsineerimiskavasse. Küll aga võib see juhtuda tulevikus. Taaskord – kui vaktsiin lisataksegi vaktsineerimiskavasse, siis ei tähenda see, et tegemist on kohustusliku vaktsineerimisega.