Jüri Toomepuu: eduka diktaatori saatuslik viga – teda ootab ees „virisev revolutsioon“

Ta edukus, nagu paljudel teistel tippu tõusnutel, tuleneb suurelt osalt sellest, et ta juhtus olema õigel ajal õiges kohas, aga kaugeltki mitte ainult sellest. Kuigi mitte geniaalne, on Putin kindlasti küllalt andekas, auahne ja julm, et diktaatoriks sobida. Diktaatorite loomuse oluline komponent, moraalse kompassi puudumine, on tal aidanud kõrvaldada need, kes on ta teed tippu üritanud takistada.