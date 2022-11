ARVUSTUS | Ema, poeg ja Santanelli. Suurepärane lavastus, kuid näitlejate anne on tekstist veelgi sügavam

Manlio Santanelli näidend jutustab loo emast ja pojast Regina ja Alfredo Giannellist. Poeg saab näidendis 50 aastat vanaks, ema on 70-aastane. Regina on pärast oma mehe, Alfredo isa surma aastaid üksi elanud, kuni ühel päeval poeg tema uksekella helistab. Arst arvavat, et emale on ööpäevaringset hoolitsust vaja. Muidugi pole kõik nii lihtne ja poeg ei tule külla lihtsast südameheadusest. Ta põgeneb oma kraavi lennanud abielu eest ja püüab päästa kirjanduslikku karjääri, kirjutades oma ema viimastest elukuudest. Ema aga ei kavatsegi ära surra. Kahes vaatuses äratatakse ellu kunagised vimmad, rõõmud, tülitsetakse ja lepitakse ning lõpus Alfredo sureb. Kersti Kreismannil saab 2022. aastal poolsajand Draamateatri laval, tema pojal Andres Raagil 30 aastat Linnateatris. Kui Roman Baskini lavastatud „Ring“ välja arvata, pole ema ja poeg Eesti lavadel varem kohtunud.