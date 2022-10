Minu isiklik arvamus on, et peaksid, sest see teos – lisaks Oskar Lutsu „Kevadele“, August Gailiti „Toomas Nipernaadile“, Marie Underi ja Betti Alveri luulele, Eduard Vilde näidenditele jne – moodustab möödapääsmatu osa selles nähtuses, mida me nimetame „eestluseks“. Ma ei kujuta ette, kuidas saab tunnetada eestlust ilma eestikeelse kirjasõna kogemuseta. Juba mõiste „ühiskond“ viitab millelegi ühisele ja ühendavale – ning kultuur, sh kirjandus, toodabki ühiskondliku hoone sideainet.