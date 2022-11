Tallinnas on lasteaiakohti puudu, kuid sellegipoolest ei taheta eraasutusi rohkem toetada

Põhiliselt ajab eelarved lõhki õpetajate palga kasv. Tallinna munitsipaallasteaedades on tavaks, et lasteaiaõpetajate miinimumpalk on sama õpetaja riikliku miinimumpalgaga. Seega teevad sama eralasteaiad ja -hoiud, et konkurentsis püsida. „Jaanuarist kasvavad õpetajate palgad 23%. Linn maksab munitsipaallasteaedadele selle lisa, mida palgatõus nõuab. Kust tuleb eraõpetajate palkade kasv? Nende palk ei saa ju munitsipaallasteaedade õpetajatest kehvem olla,“ selgitas Suurväli. Ükski Eesti Päevalehega suhelnud lasteaia ja -hoiu juhataja ei arva, et palga kerkimine halb oleks. Nad toetavad seda, aga tahaksid, et linn võtaks tõusvaid palkasid erahoidudele toetust makstes arvesse.