USA valib kongressi. Valida on kahe väga erineva tulevikuvisiooni vahel

Teisipäeval annavad ameeriklased hinnangu kaks aastat kongressis domineerinud Demokraatliku Partei ja president Joe Bideni valitsusajale. Vahevalimisi on alati nimetatud ametis oleva presidendi populaarsusreferendumiks, ent sel korral on vastasleeride hinnangu järgi kaalul demokraatia aluspõhimõtted. „See on põhimõtteline valik,“ ütles Biden möödunud nädalavahetusel Delaware’is. „Valik kahe meie riigi jaoks väga erineva visiooni vahel.“