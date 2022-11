Valus tõde: kliimamuutus mõjub meie tervisele laastavalt

Kõrgem temperatuur põhjustab neerukive ja häirib und

Palavus viib rivist välja ka meie unegraafikud – on täheldatud, et öised temperatuurid on viimastel aastakümnetel tõusnud isegi kiiremini kui päevased, see aga takistab kehal normaalse unetsükli läbimiseks vajalikult jahtumast. Kopenhaageni ülikooli teadlased tõdevad, et igal aastal jääb keskmisel inimesel palavuse tõttu magamata kokku 44 tundi und, eriliselt mõjutab see just naisi ja eakaid.