RAAMATUBLOGI: Eesti ajalugu on selge, me oleme eestlased, aga Inglismaa minevik keeruline. Ja kes on inglased?

Eesti ajalugu on lihtne – Uuralite tagant, nii väidetakse, tulid meie esivanemad, panid pambud siinmail maha ja otsustasid jääda. Igaveseks. Kuigi kliima on nii ja naa. Esmalt olime ise, siis valitsesid meid ühed ja teised ja kolmandad, aga me ei pannud putku, rajamaks Uus-Eestit. Nüüd oleme taas ise. Inglased aga...