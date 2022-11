PÄEVA TEEMA | Brit Mesipuu: tänapäeva 11-aastane laps on nõus kooli minema ainult siis, kui saab e-sigareti

Peale üht oma sotsiaalmeediapostitust, sattusin üleriigilisse arutellu. Nüüdseks oleme selle teema tõstatanud ka haridus- ta teadusministeeriumis, sotsiaalministeeriumis ning Tervise Arengu Instituudis. Samuti on kohtumisel osalenud Eesti Koolijuhtide Liidu esimees. Hetkel usun siiralt, et õige pea on tulemas abistavaid materjale, vähemalt kooli ja lapsevanemate tasemel. Tihtipeale ongi näha, et suur probleem ongi just lapsevanemate väheses teadlikkuses.