KULTUURIBIIT | Muusik Mihkel Raua playlist

Koos oma bändiga salvestas Raud uue versiooni ansambli Generator M omaaegsest punkloost „Käed“. Uues versioonis teevad kaasa Mihkel Raud (laul, kitarr), Antti Kammiste (klahvpillid), Eric Kammiste (kitarrid), Hendrik Tamberg (basskitarr) ja Mikk Simson (trummid). Loo produtseeris Eric Kammiste, mixis Alar Suurna ja masterdasid Greg Calbi ja Steve Fallone. Laulule filmiti ka muusikavideo Joosep Jürissoni poolt, video valmimisele aitasid kaasa Leon Metsallik, Eric Kammiste ja Rasmus Kossesson.

Oma muusikavaliku (mida saab kuulata listina siit) kohta ütleb Mihkel Raud nii:

Emmylou Harris „Red Dirt Girl“

Väga võimalik, et see on muusikajaaloo parima tekstiga laul. „Red Dirt Girl“ on kurb ja trööstitu, nagu üks korralik country laul peabki olema, ent samas röögatult romantiline. Võtsin pool aastat tagasi vaid selle laulu tõttu ette roadtripi läbi terve Alabama linna nimega Meridian, et päris Ameerikaga kohtuda. Kohtusingi.

Vennaskond „Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik“

Ma pole teab mis Vennaskonna fänn kunagi olnud, aga see laul vastab kõigile suurepärase loo tunnustele. Mustade nahtagide ja liisunud õlle romantika on neil päevil küll naeruväärne, kuid „Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik“ mahub mu isklikku guilty pleasure nimistusse seda paremini.

The War on Drugs „I Don't Live Here Anymore“

Lihtsalt fantastiline. Kogu The War on Drugs on, aga „I Don't Live Here Anymore“ on eriti õnnestunud. Ning et Adam Granducielil on õnnestunud sassis juustest ning Burger Kingi vatsast uus hip teha, väärib muidugi ekstra esile tõstmist.

Brandi Carlile „The Joke“

„The Joke“ on üks lauludest, mille puhul on jahmatav, kuidas keegi varem millegi taolise peale pole tulnud ja kuidas üks suhteliselt uus laul peaaegu et stanardina suudab kõlada. Kui ma seda esimest korda Chicagos autoga sõites raadiost kuulsin, tõmbasin kiiresti tee äärde, et liiklusõnnetust mitte põhjustada. Pöörane laul.