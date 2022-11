RAAMATUBLOGI: Algaja timuka käsiraamat ehk Leedul on oma Hargla

„Timuka amet, lapseke, on palju raskem kui kõik teised ametid. Peab ju töötama mitte puidu, naha või kangaga, me töötame inimese hingega,“ õpetas vana timukas. „Teadagi, kui kõrvalt vaadata, siis tundub, et meie tööriistad puudutavad vaid keha, aga nii see pole. Keha on lihtne mehhanism. Piisab, kui teada, kuidas on kondid kokku pandud, kokku haagitud liigesed, jooksevad sooned. Aga vaat hing, see on teine asi. Igal ühel aina erinev. On tugev ja nõrk, keerdus ja sirge, uhke ja tühine... Seepärast valin tortuuri mitte keha, vaid hinge järgi. Sest milline on meie, timukate, ülesanne piinamise ajal? Murda inimese hing. Aga mitte sedavõrd, et ei jääks enam tahtmist elada. Ainult nii palju, et ei tahaks elada valetades ja end välja keerutades. Ja et üles tunnistataks.“