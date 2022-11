Renata Lukk: seksuaalselt väärkoheldud inimeste aitamiseks on raha olemas. Keegi lihtsalt otsustas seda mitte kasutada

Hiljutised uudised sellest, kuidas MTÜ Eesti SV Tugigrupid rahastus lõppes ja arvamus, kellelt raha tulema peaks, pendeldatakse mööda erinevaid asutusi ringi, on pehmelt öeldes šokeerivad. Väärkoheldud inimesel on tihtipeale niigi raske esimest sammu abi suunas teha ning jõudes õige tugigrupini, leitakse tihti vajalik abi. Nüüd aga, kui Tallinna linn on otsustanud, et MTÜ Eesti SV Tugigrupid Tallinna grupid enam nendepoolset rahastust ei saa ning et sellega peaks tegelema muu asutus, ollakse justkui tagasi nullpunktis.