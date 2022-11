Putin peseb Hersoni langemisest käed puhtaks. Matusemeeleolus riigimeedia kiidab „julget otsust“

Seejärel vahetas kindral tooni ning teatas ministri kaudu kogu Vene rahvale, et Hersoni linn jäetakse maha ja väed taanduvad teisele poole Dnepri jõge. „Mõistan, et see on raske otsus, aga kõige olulisem on oma sõdurite elu päästa ja väegrupi lahinguvõime säilitada,“ tõdes Surovikin. Ka Šoigu oli nõus, et sõdurite elu ja tervis on kõige tähtsamad. Alles äsja formaalselt Venemaa osaks kuulutatud oblastikeskus läheb pärast kaheksa kuud kestnud okupatsiooni tagasi Ukrainale.