Kui tavaliselt on Tallinna ülikooli (TLÜ) linnakus 21–22 kraadi sooja, siis nüüd on seal temperatuur tavapärasest paari kraadi võrra madalam. Ühtlasi on ülikoolis kokkuhoiu nimel laupäeva õhtust esmaspäeva hommikuni ventilatsioon välja lülitatud. Sellega hoiab asutus igal nädalavahetusel kasutatavast elektrienergiast kokku umbes 38%, ütles TLÜ arendusprorektor Katrin Saks.