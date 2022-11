SÕJARAPORT | Igor Taro: võime vaid ette kujutada, milline on Hersonist minema löödud venelaste võitlusvaim

Vene kaitseministeerium küll raporteeris, et kõik üksused on ümber paigutatud kuni viimse mehe ja tehnikaüksuseni, aga millal nad on viimati valetanud? Õige vastus, et alati, kui miskit teatavad. 3500 ühikut tehnikat sealt ilmselt üle ei läinud. Seda pole ühegi pildi peal näha.