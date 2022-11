RAAMATUPODCAST | Maria Ulfsak: tegemist pole läikiva paraadportreega, see on lugu inimesest tema heade ja halbade külgedega

Pikemalt räägiti raamatu jaoks 200 inimesega, allikaid oli aga veelgi rohkem. Palju oli ka arhiivitööd. Pildivaliku tegi Maria: „Meil on kodus olemas mahukas Lembit Ulfsaki arhiiv, kust sai pilte välja kaevatud. Natuke enne sõda jõudsime ka Mosfilmiga suhelda ja sealt veidi materjali saada“. Maria sõnul jõudsid nii mõnigi pilt temani läbi ime: keegi leidis kuskilt diapositiivi, keegi leidis viimasel hetkel Pärnust kodust sahtlipõhjast foto ja see jõudis õigel ajal Mariale kodusesse postkasti suure ümbriku sees.

Mõistagi vajutas pitseri ja takistas tööd viimasel kolmel aastal toimunu - loendamatu hulk koroonalaineid, aga eriti sõda. „Meie esialgne plaan oli minna Mosfilmi, Lenfilmi arhiividesse, Odessasse... Fakt on aga see, et kui me raamatut tegema hakkasime, oli maailm ühesugune ja kui ta valmis sai, oli teistsugune. Eks paljud Lembit Ulfsaki endisest kolleegidest Venemaal on ka meie hulgast lahkunud, paljud läksid mõni aeg tagasi peast täitsa lollakaks. Juba siis, kui sõda Ukrainas 2014. aastal algas, lõpetas isa nendega suhtlemise ära ega tahtnud sellest kõigest midagi kuulda,“ sõnas Maria Ulfsak.