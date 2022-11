SÕJARAPORT | Igor Taro: Vene sotsiaalmeedias levib küsimus – miks nii? Siiski ei ole näha, et venelased mõistaksid sõjalise kallaletungi hukka

Üldine olukord vabastatud aladel on juubeldav. Üsna terav kontrast on nende videokaadritega, kui vene okupandid Hersoni jõudsid. Vene sotsiaalmeedias levib õigustatud küsimus – miks nii? Ja kuidas saab seletada praegu rõõmust nutvaid rahvamasse, kui võltsreferendumil oli väidetavalt Venemaa toetus 87%? Millalgi hakatakse küsima ka selle kohta, millised Venemaa küsitlused või referendumid üldse õiged on olnud. Siiski ei näe me siiani, et venelased mõistaksid valdavalt hukka sõjalise kallaletungi ning ukrainlaste tapmise alates veebruarist.