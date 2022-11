SÕJARAPORT | Henri Ploom: kes ütles, et asi ühe kaldapoolega piirdub? Ukraina eriüksuslased teevad reide ka teisele poole jõge

Viimaste päevade jooksul on Hersoni oblastis tagasi võetud üle neljakümne asula, sh Hersoni linn - 3000km2 siinpool Dnepri jõge. Mõnda aega kammitakse maju ja põlde läbi, et erariietes/peidus orkid kõik kokku koguda ja üle lugeda. Ei tahaks kuidagi uskuda et kõigil õnnestus üle jõe pageda ja kahtlane on ka see, miks pole orkid juba asunud Hersoni linna pommitama.