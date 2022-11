JUHTKIRI | Herson sai vabaks! Kas järgmine on Krimm?

Selles, kui palju sõdureid ja tehnikat Venemaa linna maha jättes kaotas, pole praeguseks selge. Venemaa võis õnnestunult bluffida ja linnas ei pruukinudki olla nii palju okupantide vägesid, kui arvatud. Osa neist võidi vedada üle jõe tsivilistideks ümber rõivastatuna. Kindlasti aga jäi maha – erinevalt Vene ametlikust teatest – hulga töökorras tehnikat ja küllap ei saa minema pääsenud vägesid teistel rinnetel lähiajal kasutada.

Ukraina võit Hersoni rindel loob põhimõtteliselt uue olukorra. Üks muutus on see, et kasutada olevate relvadega ulatub Ukraina nüüd segama venelaste logistikat sügavamal (seni veel) okupeeritud alal. Krimmi varustamine saab uue hoobi. Seetõttu võib spekuleerida, et hoopis Krimmist, mille vabastamisest ei osatud enne sõda eriti unistadagi, võib saada järgmine ala, kus okupantide elu muutub kibedaks. Sama lähenemine, mida kasutati Hersoni tagasi võitmiseks – Vene varustusliinide häirimine –, peaks ka Krimmi puhul hästi toimima.

Lõpuks tuleb Putinil seada oma fookus Ukraina sõjalt Venemaal võimu säilitamisele.

Teine muutus on Venemaa ladviku sisemiste vastuolude kasv. Vene marurahvuslased on Putini peale marus, sest too on Vene Maailma laiendamisega hätta jäänud. Putini režiimile tülikaks muutunud seniste liitlaste autoõnnetused ja akendest alla kukkumised võivad seetõttu sageneda. Ajaloolane Timothy Snyder ennustas kuu aja eest, et Kremli sisepinged lõpetavad Ukraina sõja, sest Ukrainas kaotamine võib Putinile küll halb olla, kuid veel halvem on tema jaoks kaotada Venemaal. Lõpuks tuleb tal seada oma fookus Ukraina sõjalt Venemaal võimu säilitamisele. See, kuidas Venemaa teatas Hersonist lahkumisest, klapib Snyderi teooriaga hästi.

Seis on lootusrikas, aga peaga ei tohi ka pilvedesse kinni jääda. Kõik alad, mille Venemaa kevadel okupeeris, pole veel vabastatud, 2014. aastal okupeeritud aladest rääkimata. Ukraina elektri- ja küttetaristu purustused on suured ning arvestada tuleb Venemaa uute raketi- ja droonilöökide ohuga. Samuti tuleb jälgida, et liitlaste hulgas ei koguks jõudu vaherahu meeleolu, sest see oleks kasulik eelkõige Venemaale. Enne kui kogu Ukraina territoorium on vabastatud, ei saa rahust juttu olla.