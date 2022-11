ARVUSTUS | Arvo Volmer 60. Verdi „Falstaff“ oli suurepärane muusikapidu

Arvo Volmer alustas 22-aastasena Eri Klasi kutsel oma dirigenditeed just Estonia teatris, juhatades Händeli „Alcinat“. Oma eduka rahvusvahelise karjääri jooksul, mis on teda viinud paljudesse kohtadesse üle maailma, on Volmer ikka leidnud aega ja tahtmist panustada eesti muusikapõllu harimisse, nii ERSO kui ka Estonia orkestri ees seistes.