RAAMATUBLOGI: Maailma parim detektiiv: pull on süütu...

Pole just palju krimikirjanikke, kelle teoseid valitaks ajaloo saja parima romaani sekka, Rex Stout on üks neist. Kirjanduse toppe avaldavad nii ajalehed, ajakirjad kui portaalid ning neid on pigem tuhandeid, kui sadu. Kui paarkümmend edetabelit on läbi käidud, saab kinnitust, et enamuses neist Stout figureerib, ent tema teoste osas lähevad arvamused lahku, kuigi mitte väga. Pakutud on kahte romaani, kusjuures enam-vähem võrdses vahekorras – ühed ütlevad, et Stouti parim romaan, kuuludes ühtlasi maailma kirjandusloo pärandisse, on „Hirmunud meeste liiga“, teised eelistavad „Nad matsid Caesarit“.