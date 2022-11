Karm ja ilus film metsikult Islandilt, mille kaugemates soppides käib elu oma seaduste järgi. Režissöör Gudmundur Arnar Gudmundsson loob pildiliselt lummava ja unenäolise maailma, milles avaneb vägivaldne lugu sõprusest, vihkamisest ja lootusest. Tänaval räige rünnaku ohvriks langenud Balli, keda on terve elu kiusatud, saab kõikvõimalike idiootsuste ja ohtlike mängudega tegeleva poistekamba liikmeks. Veidra ja kõheda õhustikuga, ent ilusas Islandi väikelinnas on kõik justkui kõigi vastu. Keerulisi teemasid haruldase tundlikkusega käsitlev film näitab, et kuigi lihtsaid valikuid pole, on tõelises jamas alati ruumi inimlikkusele.