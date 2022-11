Koerapidamine ei ole Eestis piisavalt reguleeritud. Tõugude keelustamise asemel peaks omanik peeglisse vaatama

„Olin õhtusel jalutuskäigul, kui üks keskealine naine astus ligi ja küsis, kas tohib mu koerale pai teha. Pärast sõbralikku kokkupuudet uuris ta, mis tõugu koer on. Vastasin, et Staffordshire’i bullterjer [staffy]. „Kas see on seesama tõug, kes nelja-aastase lapse just ära tappis?“ küsis ta ootamatult. Sõnasin viisakalt, et ei ole, ja selgitasin, et koer, kes ründas, oli amstaff [Ameerika Staffordshire’i terjer]. Isegi kui oleks, ei ole minu koer milleski süüdi. Kas pean tõesti hakkama nüüd pidevalt enda süütu koera kaitseks välja astuma, pelgalt sellepärast, et maailmas leidub hoolimatuid loomaomanikke?“ räägib Staffordshire’i bullterjeri omanik Sirelin hiljutiste rünnakute valguses.