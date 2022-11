Zelenskõi kahtleb raketi päritolus ja hoiatab salakõneluste eest

Pärast CIA juhiga kohtumist ütles Ukraina president, et peab Venemaaga kõnelusi ainult avalikult.

Lääne ja Poola allikate sõnul ei tulnud Poolas Przewodówis toimunud tragöödia puhul kasuks Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi avaldused, milles ta kahtles raketi päritolus ka pärast seda, kui NATO, Poola ja USA olid selle Ukraina õhutõrje omaks kuulutanud. „See muutub naeruväärseks,“ kaebas Financial Timesile üks diplomaat, kelle sõnul õõnestab Ukraina niimoodi usaldust enda vastu. „Keegi ei süüdista Ukrainat, aga nemad valetavad avalikult, see on palju kahjulikum kui rakett ise.“